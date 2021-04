Riaperture Italia, Vaia dice sì: “Ma bisogna evitare gioco dell’oca” (Di lunedì 19 aprile 2021) “Le Riaperture? Ne ero e ne sono tuttora contento. Non possiamo rimanere chiusi tutta la vita. Ma non bisogna esagerare e bisogna evitare il gioco dell’oca”. Così Francesco Vaia al Corriere della Sera, precisando che “adesso è fondamentale procedere come le formichine e pensare a un piano Marshall per scuola e trasporti”. Secondo il direttore sanitario dello Spallanzani, in termini di contagio, le Riaperture hanno “un rischio calcolato, dal momento che il pericolo di contagio all’aria aperta è basso quando inesistente. A Roma sta iniziando la bella stagione: bar e ristoranti, ma anche cinema e teatri possono riaprire in aree pubbliche all’aperto, nei parchi. Nel rispetto del distanziamento e con l’uso delle mascherine”. “Siamo in guerra e in guerra si ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 aprile 2021) “Le? Ne ero e ne sono tuttora contento. Non possiamo rimanere chiusi tutta la vita. Ma nonesagerare eil”. Così Francescoal Corriere della Sera, precisando che “adesso è fondamentale procedere come le formichine e pensare a un piano Marshall per scuola e trasporti”. Secondo il direttore sanitario dello Spallanzani, in termini di contagio, lehanno “un rischio calcolato, dal momento che il pericolo di contagio all’aria aperta è basso quando inesistente. A Roma sta iniziando la bella stagione: bar e ristoranti, ma anche cinema e teatri possono riaprire in aree pubbliche all’aperto, nei parchi. Nel rispetto del distanziamento e con l’uso delle mascherine”. “Siamo in guerra e in guerra si ...

