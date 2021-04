Riaperture e spostamenti, riunione del Cts sulle regole. Governo diviso sul coprifuoco (Di lunedì 19 aprile 2021) riunione del Cts per le regole alla luce delle Riaperture e degli spostamenti consentiti dal prossimo 26 aprile. Al Governo si discute di coprifuoco e pass. Annunciate le Riaperture a partire dal prossimo 26 Aprile, bisogna ora mettere nero su bianco le regole, e l’arduo compito spetta al Comitato Tecnico Scientifico, chiamato a dare indicazioni sui comportamenti da seguire con le Riaperture. In questo senso la via è quella della massima prudenza. Anche il premier Draghi e il ministro della Salute Roberto Speranza hanno fatto sapere che le le Riaperture sono un rischio che è possibile correre solo se saranno rispettate le regole base contro la diffusione del Covid, quindi distanza e mascherina. A ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 19 aprile 2021)del Cts per lealla luce dellee degliconsentiti dal prossimo 26 aprile. Alsi discute die pass. Annunciate lea partire dal prossimo 26 Aprile, bisogna ora mettere nero su bianco le, e l’arduo compito spetta al Comitato Tecnico Scientifico, chiamato a dare indicazioni sui comportamenti da seguire con le. In questo senso la via è quella della massima prudenza. Anche il premier Draghi e il ministro della Salute Roberto Speranza hanno fatto sapere che le lesono un rischio che è possibile correre solo se saranno rispettate lebase contro la diffusione del Covid, quindi distanza e mascherina. A ...

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture spostamenti Spostamenti fra regioni: cosa cambia dal 26 aprile Le decisioni prese, che riguardano anche gli spostamenti fra regioni , sono state discusse prima con il ministro della salute Speranza e hanno entrambi tenuto a chiarire che tutte le riaperture che ...

Negazionisti di governo: aprire tutto e subito, tranne la scuola Propongono, esigono non vi siano più limitazioni orarie agli spostamenti, quindi l'abolizione ... il rischio detto da Draghi calcolato, una tappa (peraltro ampia) delle riaperture ma sia la data della ...

Spostamenti tra regioni, pass, ristoranti e palestre aperti: così le riaperture Corriere della Sera Da oggi la Campania è arancione: cosa si può fare e cosa no Cosa cambia da oggi in Campania con il ritorno alla zona arancione? Barbieri e parrucchieri, riaperture con nuovi orari A partire da oggi e fino al 15 maggio, l’apertura degli esercizi commerciali e d ...

Commercio, Confesercenti: "A rischio 70mila negozi. Online affossa le vendite" (Teleborsa) - La crisi dei consumi innescata dalla pandemia insieme all'aumento delle vendite online determinato dalle restrizioni affossa il commercio al dettaglio. Sono circa 70mila le attività comm ...

