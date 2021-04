Riaperture 26 aprile, Bassetti a L'aria che tira: «Forse a Galli sfugge un passaggio» (Di lunedì 19 aprile 2021) Ciò che cambia dal 26 aprile sul fronte Riaperture è ormai noto a tutti. Il nuovo decreto del governo Draghi porterà ad un allentamento delle restrizioni. Tornano le zone gialle e riaprono attività all'aperto come quelle di ristorazione. Gli scenari di rischio dividono gli esperti. Tra coloro i quali si schiera dalla parte del governo, poiché autore di una scelta improntata al buonsenso è il professor Matteo Bassetti. Il medico ha parlato ai microfoni della trasmissione di La 7 L'aria che tira. Covid e Riaperture, parla Matteo Bassetti Il presupposto del suo ragionamento nasce dal suo impegno in corsia e da un punto di vista diretto di ciò che sta accadendo. «Io - ha evidenziato - guardo la realtà di fronte alla quale mi trovo ogni mattina. Stamattina avevo quasi ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 19 aprile 2021) Ciò che cambia dal 26sul fronteè ormai noto a tutti. Il nuovo decreto del governo Draghi porterà ad un allentamento delle restrizioni. Tornano le zone gialle e riaprono attività all'aperto come quelle di ristorazione. Gli scenari di rischio dividono gli esperti. Tra coloro i quali si schiera dalla parte del governo, poiché autore di una scelta improntata al buonsenso è il professor Matteo. Il medico ha parlato ai microfoni della trasmissione di La 7 L'che. Covid e, parla MatteoIl presupposto del suo ragionamento nasce dal suo impegno in corsia e da un punto di vista diretto di ciò che sta accadendo. «Io - ha evidenziato - guardo la realtà di fronte alla quale mi trovo ogni mattina. Stamattina avevo quasi ...

