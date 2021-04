Raccontava sui social la sua battaglia contro il cancro: Riccardo è morto a 17 anni (Di lunedì 19 aprile 2021) Riccardo Coman non ce l’ha fatta. Il 17enne originario di Bergamo che combatteva da qualche anno contro un cancro si è spento nelle scorse ore. Nonostante l’avanzare della malattia e le cure sempre più pesanti, non si è mai abbattuto e sui profili di Instagram e Tik Tok Raccontava la sua terribile battaglia. Riccardo è stato un esempio, mostrando cosa significa lottare ogni giorno contro la malattia. È stato capace di trovare la forza d’animo per ironizzare sul suo stato di salute con l’obiettivo di non far intristire troppo anche la sua famiglia e i suoi amici. Il ragazzo era molto amato dai suoi coetanei per lo spirito e il coraggio dimostrato e come raccontano i suoi conoscenti era sempre di buon umore. Come l’amica Rametta, che ha postato un video su Instagram dove ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 19 aprile 2021)Coman non ce l’ha fatta. Il 17enne originario di Bergamo che combatteva da qualche announsi è spento nelle scorse ore. Nonostante l’avanzare della malattia e le cure sempre più pesanti, non si è mai abbattuto e sui profili di Instagram e Tik Tokla sua terribileè stato un esempio, mostrando cosa significa lottare ogni giornola malattia. È stato capace di trovare la forza d’animo per ironizzare sul suo stato di salute con l’obiettivo di non far intristire troppo anche la sua famiglia e i suoi amici. Il ragazzo era molto amato dai suoi coetanei per lo spirito e il coraggio dimostrato e come raccontano i suoi conoscenti era sempre di buon umore. Come l’amica Rametta, che ha postato un video su Instagram dove ...

