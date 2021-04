Quelli che il calcio, Mia Ceran è incinta! Ecco chi è il suo compagno (FOTO) (Di lunedì 19 aprile 2021) Mia Ceran è incinta! A dare il lieto annuncio ci ha pensato proprio la conduttrice in diretta a Quelli che il calcio e poi successivamente anche su Instagram. Leggi anche: Un passo dal cielo, una delle protagoniste della fiction è incinta: Ecco chi è Mia Ceran è incinta Mia Ceran è pronta a mettere un fiocco sulla porta, anche se ancora non sappiamo se questo sarà rosa o celeste. La conduttrice di Quelli che il calcio, scherzando con i colleghi Luca e Paolo, ha dato l’annuncio della sua gravidanza: dopo le continue allusioni del duo comico, Mia Ceran ha dichiarato di dover confessare qualcosa. Mostrando un accenno di pancione ha quindi esordito con: Ah sì, aspetto un bambino. Più tardi, poi, sul profilo Instagram ... Leggi su cityroma (Di lunedì 19 aprile 2021) MiaA dare il lieto annuncio ci ha pensato proprio la conduttrice in diretta ache ile poi successivamente anche su Instagram. Leggi anche: Un passo dal cielo, una delle protagoniste della fiction è incinta:chi è Miaè incinta Miaè pronta a mettere un fiocco sulla porta, anche se ancora non sappiamo se questo sarà rosa o celeste. La conduttrice diche il, scherzando con i colleghi Luca e Paolo, ha dato l’annuncio della sua gravidanza: dopo le continue allusioni del duo comico, Miaha dichiarato di dover confessare qualcosa. Mostrando un accenno di pancione ha quindi esordito con: Ah sì, aspetto un bambino. Più tardi, poi, sul profilo Instagram ...

