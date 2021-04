Premier League, dall’Inghilterra: Mourinho esonerato dal Tottenham (Di lunedì 19 aprile 2021) José Mourinho esonerato dal Tottenham. Questa è la notizia che arriva dall’Inghilterra. È stato il Telegraph a lanciare la news che vorrebbe l’allontanamento del tecnico portoghese, eroe del Triplete dell’Inter, dalla panchina degli Spurs. Mourinho esonerato: una stagione negativo per il portoghese Il mister lusitano, secondo quanto riportato dal quotidiano anglosassone, sarebbe stato esonerato dalla guida tecnica del Tottenham Hotsprs. Mancherebbe soltanto il comunicato ufficiale dell’addio tra il professionista ex Inter e Manchester United ed il club londinese. José Mourinho paga una stagione fortemente negativa con l’umiliazione in Europa League subita per mano della Dinamo Zagabria ed un attuale settimo posto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 19 aprile 2021) Josédal. Questa è la notizia che arriva. È stato il Telegraph a lanciare la news che vorrebbe l’allontanamento del tecnico portoghese, eroe del Triplete dell’Inter, dalla panchina degli Spurs.: una stagione negativo per il portoghese Il mister lusitano, secondo quanto riportato dal quotidiano anglosassone, sarebbe statodalla guida tecnica delHotsprs. Mancherebbe soltanto il comunicato ufficiale dell’addio tra il professionista ex Inter e Manchester United ed il club londinese. Josépaga una stagione fortemente negativa con l’umiliazione in Europasubita per mano della Dinamo Zagabria ed un attuale settimo posto ...

