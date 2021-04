Per la Gazzetta Osimhen in campo è “invisibile” (Di lunedì 19 aprile 2021) Il Napoli se l’è giocata fin dall’inizio Scrive la Gazzetta dello Sport a proposito della gara di ieri al Maradona contro l’Inter. Gattuso ha scelto di aggredire la formazione di Conte alti per non farla avvicinare Koulibaly porta la linea a centrocampo; Zielinski affianca Osimhen nel primo pressing e, alle loro spalle, la mediana difende correndo in avanti Il risultato però non è stato favorevole alla squadra di casa, complice anche un Osimhen che la Gazzetta definisce “invisibile”, ma nonostante il risultato Gattuso può sorridere il Napoli che ha fermato la capolista, ha la gamba buona L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 aprile 2021) Il Napoli se l’è giocata fin dall’inizio Scrive ladello Sport a proposito della gara di ieri al Maradona contro l’Inter. Gattuso ha scelto di aggredire la formazione di Conte alti per non farla avvicinare Koulibaly porta la linea a centro; Zielinski affiancanel primo pressing e, alle loro spalle, la mediana difende correndo in avanti Il risultato però non è stato favorevole alla squadra di casa, complice anche unche ladefinisce “”, ma nonostante il risultato Gattuso può sorridere il Napoli che ha fermato la capolista, ha la gamba buona L'articolo ilNapolista.

