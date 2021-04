Non più streghe (Di lunedì 19 aprile 2021) In un’epoca in cui è tristemente entrato nel linguaggio corrente il neologismo “femminicidio”, merita di essere ricordato quel vero e proprio femminicidio di massa che fu la cosiddetta “caccia alle streghe”, una delle pagine più buie della storia europea tra il Quindicesimo e il Diciottesimo secolo. È impossibile calcolare con esattezza quante furono le sue vittime. Molti registri e verbali sono andati persi, spesso distrutti volontariamente da inquisitori e giudici via via che volgeva al tramonto l’oscurantismo dell’Antico Regime. Sta di fatto che decine di migliaia di donne furono incarcerate, martirizzate e bruciate con imputazioni grottesche. Gli studi accademici più rigorosi, come quello dello storico americano Brian P. Levack appena ristampato da Laterza, stimano che i processi per stregoneria siano stati almeno novantamila e quarantacinquemila i condannati a ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 19 aprile 2021) In un’epoca in cui è tristemente entrato nel linguaggio corrente il neologismo “femminicidio”, merita di essere ricordato quel vero e proprio femminicidio di massa che fu la cosiddetta “caccia alle”, una delle pagine più buie della storia europea tra il Quindicesimo e il Diciottesimo secolo. È impossibile calcolare con esattezza quante furono le sue vittime. Molti registri e verbali sono andati persi, spesso distrutti volontariamente da inquisitori e giudici via via che volgeva al tramonto l’oscurantismo dell’Antico Regime. Sta di fatto che decine di migliaia di donne furono incarcerate, martirizzate e bruciate con imputazioni grottesche. Gli studi accademici più rigorosi, come quello dello storico americano Brian P. Levack appena ristampato da Laterza, stimano che i processi per stregoneria siano stati almeno novantamila e quarantacinquemila i condannati a ...

CottarelliCPI : Servono 2-3 mesi per creare il pass unico per chi è vaccinato, non ha più il Covid o ha fatto un tampone. Ma perchè… - NetflixIT : Questo tweet è dedicato a te, che hai appena finito di vedere tutte le stagioni di una serie bella lunga e non sai… - EnricoLetta : L’idea di una #SuperLega per i più ricchi club europei di ??? Sbagliata e decisamente intempestiva. In Europa il mo… - frances15558983 : RT @Eletta2002: Comunque dopo questo io ad oggi compreso un po’ di più da dove derivano le insicurezze di per sia come padre che come compa… - massc0 : @stebellentani @PianiMino Discorso che va contro il principio dello sport: vince chi è migliore sul campo non chi h… -

Ultime Notizie dalla rete : Non più Windows 10 21H1 è in arrivo: ecco tutte le novità e come installarlo subito (in beta) Windows 10 21H1, come installarlo subito Ci sono diversi metodi per installare già subito l'aggiornamento in arrivo di Windows 10 , anche se in versione non ancora del tutto finalizzata. Il più ...

Sarà SpaceX a far atterrare di nuovo l'uomo sulla Luna ...di SpaceX ha il vantaggio di prevedere un solo stadio e di poter trasportare carichi molto più ... La NASA ha chiarito che non metterà i suoi astronauti sulla StarShip prima che SpaceX abbia dimostrato ...

Covid, la variante inglese è più contagiosa, ma non più letale La Repubblica Windows 10 21H1, come installarlo subito Ci sono diversi metodi per installare già subito l'aggiornamento in arrivo di Windows 10 , anche se in versioneancora del tutto finalizzata. Il......di SpaceX ha il vantaggio di prevedere un solo stadio e di poter trasportare carichi molto... La NASA ha chiarito chemetterà i suoi astronauti sulla StarShip prima che SpaceX abbia dimostrato ...