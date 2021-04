Niente Isola per Elisa Isoardi che rompe il silenzio e spiega come sta: “Sono tornata in Italia” (Di lunedì 19 aprile 2021) Si infrange definitivamente la speranza di rivedere ancora all’Isola dei Famosi la conduttrice Elisa Isoardi. Il silenzio sospetto degli ultimi giorni aveva fatto ben sperare in un suo ritorno tra i naufraghi ma purtroppo così non sarà. Poco prima della nuova puntata del reality, infatti, la Isoardi ha rotto il silenzio ed è tornata sui... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 19 aprile 2021) Si infrange definitivamente la speranza di rivedere ancora all’dei Famosi la conduttrice. Ilsospetto degli ultimi giorni aveva fatto ben sperare in un suo ritorno tra i naufraghi ma purtroppo così non sarà. Poco prima della nuova puntata del reality, infatti, laha rotto iled èsui... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

