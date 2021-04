Milan, fra mercato e rinnovi: Scamacca o Vlahovic, mentre Gigio e Calha... (Di lunedì 19 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 19 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

zazoomblog : Milan fra mercato e rinnovi: Scamacca o Vlahovic mentre Gigio e Calha... - #Milan #mercato #rinnovi: #Scamacca - Goldrake1810 : RT @augustociardi75: Ecco qual è il rischio di avere fra i dirigenti un ex calciatore, una bandiera. Immaginate ora #Zanetti e #Maldini che… - LeoWolf1992 : RT @augustociardi75: Ecco qual è il rischio di avere fra i dirigenti un ex calciatore, una bandiera. Immaginate ora #Zanetti e #Maldini che… - sportli26181512 : Milan, fra mercato e rinnovi: Scamacca o Vlahovic, mentre Gigio e Calha...: Milan, fra mercato e rinnovi: Scamacca… - augustociardi75 : Ecco qual è il rischio di avere fra i dirigenti un ex calciatore, una bandiera. Immaginate ora #Zanetti e #Maldini… -