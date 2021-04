Medjugorje, il messaggio per oggi: “Accettate e vivete i miei messaggi per il vostro bene” (Di lunedì 19 aprile 2021) La Madonna nel suo messaggio del 25 novembre 1992 ci invita a fare buon uso della grazia della sua presenza in mezzo a noi. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico nella storia dell’umanità, la presenza della Madonna in mezzo a noi, a Medjugorje. messaggio di Medjugorje L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 19 aprile 2021) La Madonna nel suodel 25 novembre 1992 ci invita a fare buon uso della grazia della sua presenza in mezzo a noi. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico nella storia dell’umanità, la presenza della Madonna in mezzo a noi, adiL'articolo proviene da La Luce di Maria.

