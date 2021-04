Massimo Giletti malore in diretta a Non è l’arena (Di lunedì 19 aprile 2021) malore in diretta a Non è l’arena per Massimo Giletti. Il conduttore è apparso provato e sudato durante la puntata di ieri sera in onda su La 7 e si è subito scusato con i telespettatori: «Voglio arrivare almeno alle 22 – ha detto -. Vediamo se riusciamo a continuare». Giletti ha proseguito la conduzione Leggi su people24.myblog (Di lunedì 19 aprile 2021)ina Non èper. Il conduttore è apparso provato e sudato durante la puntata di ieri sera in onda su La 7 e si è subito scusato con i telespettatori: «Voglio arrivare almeno alle 22 – ha detto -. Vediamo se riusciamo a continuare».ha proseguito la conduzione

Advertising

La7tv : #nonelarena Massimo Giletti al Ministro Speranza: 'Quando si va nei Palazzi si perde la propria storia. Cosa sta fa… - matteosalvinimi : Oms, inchieste e menzogne sul piano pandemico italiano: non saranno le minacce di querele a fermare un giornalista… - fanpage : Malore in diretta per Massimo Giletti: “Scusate, non so se riesco ad andare avanti” - lucabattanta : RT @tempoweb: Scandalo #Oms, da #Giletti le chat che tirano in ballo #Speranza #nonelarena #ranieriguerra #dalema #18aprile - infoitcultura : Malore Massimo Giletti: cosa ha avuto? Fanclub: “Puntata non facile” -