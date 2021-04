Liberati gli 11 poliziotti sequestrati in Pakistan dal partito islamista (Di lunedì 19 aprile 2021) Sono stati Liberati gli 11 agenti di polizia presi come ostaggi in Pakistan da parte di alcuni sostenitori del Tlp, il partito fondamentalista messo fuori legge dal governo. ISLAMABAD (Pakistan) – La situazione esplosiva dell’ultima settimana rischiava di degenerare ulteriormente dopo la presa a ostaggio di 11 agenti di polizia. Gli agenti sono stati trattenuti in un locale adiacente a una moschea in mano ai fondamentalisti, ora circondata dalla polizia. poliziotti ostaggi Liberati I membri delle forze di sicurezza erano stati sequestrati da alcuni sostenitori del partito fondamentalista islamico Tlp durante una protesta a Lahore. Il ministro dell’Interno Sheikh Rashid Ahmed riferito che ne è avvenuta la liberazione dopo alcuni “negoziati”. ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 19 aprile 2021) Sono statigli 11 agenti di polizia presi come ostaggi inda parte di alcuni sostenitori del Tlp, ilfondamentalista messo fuori legge dal governo. ISLAMABAD () – La situazione esplosiva dell’ultima settimana rischiava di degenerare ulteriormente dopo la presa a ostaggio di 11 agenti di polizia. Gli agenti sono stati trattenuti in un locale adiacente a una moschea in mano ai fondamentalisti, ora circondata dalla polizia.ostaggiI membri delle forze di sicurezza erano statida alcuni sostenitori delfondamentalista islamico Tlp durante una protesta a Lahore. Il ministro dell’Interno Sheikh Rashid Ahmed riferito che ne è avvenuta la liberazione dopo alcuni “negoziati”. ...

Pakistan, rilasciati 11 poliziotti ostaggio degli islamisti Sono stati liberati 11 agenti di polizia pachistani che erano stati sequestrati da alcuni sostenitori del ... Gli agenti sono stati trattenuti in un locale adiacente a una moschea in mano ai ...

