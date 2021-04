La sesta puntata serale di Amici 20 non sarà in diretta: chi potrebbe rischiare (Di lunedì 19 aprile 2021) Nonostante alcuni rumors che volevano la possibile diretta di Amici 20 nella prima serata del sabato di Canale 5, per ridurre gli spoiler e le anticipazioni del talent show, anche la sesta puntata del serale sarà registrata qualche giorno prima rispetto a quando gli appassionati del programma sono abituati a vederla sul piccolo schermo. Continua, dunque, la marcia di Amici di Maria De Filippi verso la finale che dovrebbe tenersi tra maggio e giugno. Una edizione, la ventesima, che è stata molto fortunata dal punto di vista degli ascolti. sarà per il regolamento più chiaro e che riesce a regalare ai telespettatori maggiori esibizioni dei concorrenti e meno “spettacolo extra”, come gli scorsi anni, sarà anche la decisione della Rai di ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 19 aprile 2021) Nonostante alcuni rumors che volevano la possibiledi20 nella prima serata del sabato di Canale 5, per ridurre gli spoiler e le anticipazioni del talent show, anche ladelregistrata qualche giorno prima rispetto a quando gli appassionati del programma sono abituati a vederla sul piccolo schermo. Continua, dunque, la marcia didi Maria De Filippi verso la finale che dovrebbe tenersi tra maggio e giugno. Una edizione, la ventesima, che è stata molto fortunata dal punto di vista degli ascolti.per il regolamento più chiaro e che riesce a regalare ai telespettatori maggiori esibizioni dei concorrenti e meno “spettacolo extra”, come gli scorsi anni,anche la decisione della Rai di ...

Advertising

OfficialSSLazio : ?? Questa sera ore 21:00 la sesta puntata di ‘Tell Me’ ?? Tutti sintonizzati su Lazio Style Channel ?? Ospite Sergej M… - pizzaandbeer_ : RT @chiamamematto: Ma anche voi la notte sognate di stare in spiaggia sul vostro lettino con lady in sottofondo,poi vi svegliate è Aprile,… - Martina24034413 : RT @chiamamematto: Ma anche voi la notte sognate di stare in spiaggia sul vostro lettino con lady in sottofondo,poi vi svegliate è Aprile,… - Crystal30189086 : RT @chiamamematto: Ma anche voi la notte sognate di stare in spiaggia sul vostro lettino con lady in sottofondo,poi vi svegliate è Aprile,… - tuttopuntotv : La sesta puntata serale di Amici 20 non sarà in diretta: chi potrebbe rischiare #amici20 #amici2020 -