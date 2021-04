La morte di Gigi Covatta e la visione dei "grandi vecchi", che non va dimenticata (Di lunedì 19 aprile 2021) Mi ha colpito molto la scomparsa di Gigi Covatta, che conoscevo poco ma che stimavo. E mi ha colpito quel diffuso senso di cordoglio -sincero, non di circostanza - a cui in tanti hanno dato voce in queste ore. Con la sua fatica, dalle colonne di Mondoperaio, Covatta dava risalto a una antica cultura politica di cui la nostra modernità ha perso le tracce conservandone però una sorta di oscura nostalgia. I grandi vecchi, chiamiamoli così, della Prima Repubblica si sforzano ogni giorno di tener vivi la memoria e il significato delle loro antiche esperienze politiche. E mentre li si ascolta con una sorta di degnazione, quando poi la loro voce si spegne il senso di perdita che ne deriva dice molto di noi e di loro, e forse meriterebbe un’attenzione meno superficiale di quella solitamente che gli ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 aprile 2021) Mi ha colpito molto la scomparsa di, che conoscevo poco ma che stimavo. E mi ha colpito quel diffuso senso di cordoglio -sincero, non di circostanza - a cui in tanti hanno dato voce in queste ore. Con la sua fatica, dalle colonne di Mondoperaio,dava risalto a una antica cultura politica di cui la nostra modernità ha perso le tracce conservandone però una sorta di oscura nostalgia. I, chiamiamoli così, della Prima Repubblica si sforzano ogni giorno di tener vivi la memoria e il significato delle loro antiche esperienze politiche. E mentre li si ascolta con una sorta di degnazione, quando poi la loro voce si spegne il senso di perdita che ne deriva dice molto di noi e di loro, e forse meriterebbe un’attenzione meno superficiale di quella solitamente che gli ...

