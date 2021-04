Johnson | “Superlega è un cambiamento molto dannoso”

(Di lunedì 19 aprile 2021) Le squadre di calcio che hanno accettato di entrare nellaeuropea “devono rispondere ai loro tifosi” prima di andare avanti con questo”. Così su Twitter il primo ministro britannico, Boris, criticando la prospettiva che sei club inglesi possano entrare a far parte di questo torneo. “I piani per unaeuropea sarebberodannosi per il calcio e sosteniamo l’azione delle autorità calcistiche”, ha detto, secondo cui questi progetti “colpiranno al cuore i campionati nazionali e preoccuperanno i tifosi di tutto il Paese”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

