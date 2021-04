Isola | scontro tra le naufraghe | Non voglio mai più vederla nella mia vita

Advertising

fvckinglola : RT @xheydrew: Lo scontro leader è tra Valentina e Roberto #isola - xheydrew : Lo scontro leader è tra Valentina e Roberto #isola - truth_t3ll3r_ : Che scassacazzo Isolde che vota quel comodino di Ciufoli ed adesso Andrea deciderà per lui, quando avremmo potuto o… - goddamn27 : Lo scontro tra Fariba e Valentina mi fa impazzire ???? #isola #isoladeifamosi2021 - LucaVismara : Dai, lo scontro Ubaldo - Fariba ce lo meritiamo. #Isola -

Ultime Notizie dalla rete : Isola scontro

Rai News

2021, Valentina Persia rifiuta di salutare Fariba: 'Deve sparire'. Giulia Salemi furiosa su twitter. Nuovotra le due donne anche durante la diretta della decima puntata. Come nella ......contro tutti Tutto è pronto per iniziare una nuova settimana in compagnia dei naufraghi dell'...ma anche le prove in onda in diretta e l'esito della nomination che ha mandato alloFariba ...Nel corso della decima puntata de L'Isola dei famosi si è assistito ad uno scontro tra Valentina Persia e Fariba. Ecco cosa è successo.L’Isola dei Famosi, Beatrice Marchetti contro Awed: “Sei stato una grandissima delusione” Beatrice Marchetti è stata eliminata dall’Isola dei Famosi. La ...