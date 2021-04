Isola dei Famosi, ex concorrente GF Vip sbarca in Honduras? L’annuncio (Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo numerose conferme e poi smentite sembrerebbe proprio che un ex concorrente del Gf Vip stia per fare il suo famoso salto dall’elicottero sulle spiagge dell’Honduras dell’Isola dei Famosi. Ecco di chi si tratta. Continua la quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Il reality condotto da Ilary Blasi nelle ultime settimane ha visto andare via alcuni L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo numerose conferme e poi smentite sembrerebbe proprio che un exdel Gf Vip stia per fare il suo famoso salto dall’elicottero sulle spiagge dell’dell’dei. Ecco di chi si tratta. Continua la quindicesima edizione dell’dei. Il reality condotto da Ilary Blasi nelle ultime settimane ha visto andare via alcuni L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi lascia l'#Isola dei Famosi ?? - IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - damianobuonanno : RT @maroccotnl: Stasera sono in live dalle 20:45 su Mediaset Play Infinity per commentare l’isola dei famosi! Dai che ridiamo un po’ Se co… - SerieTvserie : L’Isola dei Famosi 15 diretta decima puntata 19 aprile 2021: anticipazioni - RobertaFanelli7 : RT @alfredooscuotto: Oggi abbiamo perso due dei concorrenti migliori di questa edizione. MANCHERETE TANTO ?? #isola -