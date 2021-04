Ingenuity fa la storia | 40 secondi di volo su Marte

(Di lunedì 19 aprile 2021) AGI -, il piccolo drone arrivato sucon il rover Perseverance, si è levato insul Pianeta Rosso. È la prima volta nelladell'uomo che si realizza uncontrollato a distanza e con motore su un altro pianeta. Il piccolo drone, che pesa 1,8 chili, è volato e atterrato dopo circa 40, esattamente come da programma. "Prende ilun sogno" "Prende ilun sogno", è l'esultanza della Nasa su Twitter, che ha pubblicato il video dei tecnici che esultano e battono le mani all'arrivo dei dati che hanno confermato l'impresa riuscita. "Nei prossimi giorni", rende noto l'agenzia spaziale statunitense, "sono previsti altri voli. E in futuro - aggiunge l'agenzia - i mezzi di esplorazione robotici volanti potrebbero ...

'Ha fatto laoggi essendo il primo velivolo a realizzare un volo controllato e motorizzato ... Il segnale è stato trasmesso daal rover Perseverance , che il 3 aprile scorso aveva ...'In futuro - aggiunge l'agenzia - i mezzi di esplorazione robotici volanti potrebbero unirsi a nuovi rover e persino agli astronauti nelle loro esplorazioni' - Per la prima volta,si libra ...Il drone elicottero della missione Perseverance si libra sul pianeta rosso. È il primo decollo e atterraggio su un altro pianeta controllato a distanza dalla Terra. La Nasa: "Prende il volo un sogno" ...Ingenuity, il piccolo drone arrivato su Marte con il rover Perseverance, si è levato in volo sul Pianeta Rosso. È la prima volta nella Storia dell’uomo che si realizza un volo controllato a distanza e ...