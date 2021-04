Il Ppe chiede una discussione sull'Ucraina in plenaria (Di lunedì 19 aprile 2021) BRUXELLES - "È responsabilità dell'Europa riaffermare il nostro sostegno all'Ucraina e vogliamo sentire dai presidenti della Commissione europea e del Consiglio europeo come l'Unione europea intenda ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 19 aprile 2021) BRUXELLES - "È responsabilità dell'Europa riaffermare il nostro sostegno all'e vogliamo sentire dai presidenti della Commissione europea e del Consiglio europeo come l'Unione europea intenda ...

ilpiotr : Il @EPPGroup spinge per portare Michel e von der Leyen in plenaria per rispondere sulla situazione in Ucraina -

