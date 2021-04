Grillo | Giachetti | ' parole indegne anche per un comico'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Vedo che molti sparano a palle incatenate nei confronti di Beppeper il suo sfogo riguardo la vicenda giudiziaria del figlio, Ciro", questo "sfogo potrebbe avere il pregio di aprire una possibilità reale di mettere mano alle tante cose che non vanno nella giustizia". Lo scrive Robertosu Iv. "Prima però sarebbe il caso cheprovasse a tornare a studiare la Costituzione e le nozioni fondamentali della civiltà giuridica del nostro paese. Quandolamenta il perché il figlio non sia stato arrestato subito perché chi stupra viene arrestato', dimostra che dovrà impegnarsi tanto per capire che non è così che funzionano le cose. Che questo automatismo fa parte della sua cultura giustizialista e della pratica che il suo movimento ha esercitato contro gli avversari ...