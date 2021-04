Florentino Perez: «Superlega, entreranno anche Roma e Napoli. Se non ora, tra un anno» (Di martedì 20 aprile 2021) Show di Florentino Perez alla trasmissione spagnola El Chiringuito. Ha parlato della Superlega. Ecco quanto riporta il sito di Gianluca Di Marzio. “I club importanti di Inghilterra, Spagna e Italia devono trovare una soluzione alla brutta realtà che sta vivendo il calcio. L’Eca stima 5 miliardi di perdite del calcio, il virus ha amplificato tutto. Solo il Real Madrid ha perso 400 milioni. I problemi sono quando non ci sono entrate, in questo caso la soluzione è fare partite più interessanti e intrattenenti. Siamo arrivati alla soluzione che se invece di far la Champions facciamo una Superlega, saremmo capaci di recuperare le entrate che abbiamo perso”. “Sono nel calcio dal 2000, sono un esperto. Il calcio deve evolversi, come tutti noi, i social hanno cambiato il mondo e il calcio si deve adattare. Ora ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 aprile 2021) Show dialla trasmissione spagnola El Chiringuito. Ha parlato della. Ecco quanto riporta il sito di Gianluca Di Marzio. “I club importanti di Inghilterra, Spagna e Italia devono trovare una soluzione alla brutta realtà che sta vivendo il calcio. L’Eca stima 5 miliardi di perdite del calcio, il virus ha amplificato tutto. Solo il Real Madrid ha perso 400 milioni. I problemi sono quando non ci sono entrate, in questo caso la soluzione è fare partite più interessanti e intrattenenti. Siamo arrivati alla soluzione che se invece di far la Champions facciamo una, saremmo capaci di recuperare le entrate che abbiamo perso”. “Sono nel calcio dal 2000, sono un esperto. Il calcio deve evolversi, come tutti noi, i social hcambiato il mondo e il calcio si deve adattare. Ora ...

