Brando Giorgi | l’attore parla delle sue condizioni di salute dopo l’intervento per cui ha lasciato l’Isola

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 19 aprile 2021) L’ultima puntata deldei Famosi andata in onda lo scorso giovedì ha visto il reality perdere qualche pezzo: ad abbandonaresono stati infatti due concorrenti di spicco, Elisa Isoardi e. I due hannoper problemi diche necessitavano del ritorno in Italia per ricevere tutte le cure del caso. Oraaggiorna i fan sulle sueaver rivelato che sabato è stato operato.: come stal’operazione Alla fineappare in un video sulle sue Storie di Instagram, ha gli occhiali da sole inforcati, per proteggersi, ma appare tranquillo e ...