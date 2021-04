Beppe Grillo: 'Mio figlio non è uno stupratore, arrestate me' | I genitori della ragazza: 'Ridicolizza il dolore' (Di lunedì 19 aprile 2021) 'Se dovete arrestare mio figlio, che non ha fatto niente, allora arrestate anche me, perché ci vado io in galera'. Lo dice in un video su Facebook il garante del M5s, Beppe Grillo , parlando della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 19 aprile 2021) 'Se dovete arrestare mio, che non ha fatto niente, alloraanche me, perché ci vado io in galera'. Lo dice in un video su Facebook il garante del M5s,, parlando...

Advertising

StefanoFeltri : Il video di Beppe Grillo è incredibile. Un leader politico interferisce, urlando come un ossesso, in una inchiesta… - gaiatortora : Giustizia e informazione caro @beppe_grillo esattamente quei temi che invece di affrontare con buonsenso hai alimen… - beppe_grillo : Giornalisti o giudici? - Lorenz_accio : RT @mdmstesso: @VillaIsolina @soniabetz1 @armieri @gaiatortora @beppe_grillo Cialtroni, gli italiani hanno perso con le ruberie degli ultim… - spy4293297 : RT @lucianocapone: Come prevedibile, la pagliacciata di Beppe Grillo ha costretto a venire allo scoperto la famiglia della vittima, che era… -