Beatificati i sei martiri difensori dell’eucaristia nell’abbazia di Casamari

(Di lunedì 19 aprile 2021) Il Martirologio Romano si è arricchito di sei nuovi beati cistercensi. Simone Cardon e cinque compagni furono uccisi in odium fidei tra il 13 e il 16 maggio 1799, nel pieno dell’occupazione napoleonica del Centro Italia. La cerimonia di beatificazione si è tenuta sabato scorso presso l’abbazia di, residenza dei sei frati e luogo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Si possono inserire in questa testimonianza anche ireligiosi di Casamari: Simeone, Domenico, Albertino, Modesto, Zosimo e Maturino, che sabato mattina, 17 aprile, vengononell'...Si possono inserire in questa testimonianza anche ireligiosi di Casamari: Simeone, Domenico, Albertino, Modesto, Zosimo e Maturino, che sabato mattina, 17 aprile, vengononell'...Si è svolta questa mattina, nella splendida Abbazia di Casamari, la celebrazione eucaristica con il rito della beatificazione dei Martiri di Casamari: padre Simeone Cardon, padre Domenico Zavrel, fra’ ...In festa l’abbazia di Casamari. Sabato prossimo, 17 aprile, saranno beatificati i martiri di Casamari. Si tratta di padre Simeone Cardon, del maestro dei novizi, p. Domenico Zawrel, il corista fra Alb ...