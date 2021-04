Austriaca lascia milioni agli animalisti | niente alle nipoti

(Di lunedì 19 aprile 2021) Un'benestante hato in eredità 4,3di euro all'associazione animalista della Carinzia, escludendo invece le due. Il caso è finito davanti alla Corte Suprema a Vienna, ...

La milionaria, un'austriaca con passaporto inglese, è deceduta nel 2016 all'età di 93 anni, lasciando un vero e proprio patrimonio. Mentre la legge austriaca prevede una quota minima per i ...