Ariadna Romero | Lo Sfogo Dopo l’Intervista di Pretelli e del Figlio Leonardo!

(Di lunedì 19 aprile 2021), la bella modella cubana, intervienefatta da Barbara D’Urso all’ex compagno Pierpaoloe alLeonardo. Cosa è successo? Perchè la donna ha deciso di intervenire? Le ragioni ve le raccontiamo noi! La bellissima modella cubana,, si è trovata costretta ad intervenirele numerose critiche che sono state rivolte al suo ex compagno, Pierpaolo, che nella puntata di Domenica Live andata in onda nel pomeriggio di ieri, ha visto come ospite l’ex velino di Striscia la Notizia che ha portato con sè una guest star, il piccolo Leonardo, il frutto dell’amore tra lae il ballerino. Ma cosa è successo davvero? Perchè l’ospitata ha ...

Pierpaolo Pretelli è stato ospite di Barbara d'Urso a Domenica Live in compagnia del figlio Leonardo e la sua scelta di portare con sé il piccolo non sembra essere piaciuta a tutti., la madre del bambino, ha espresso la sua opinione rispetto alla decisione dell'ex vippone, rispondendo alle critiche mosse da alcuni spettatori del programma.affronta ...Pierpaolo Pretelli ed il figlio Leonardo , avuto dalla relazione d'amore con, sono stati ospiti di Barbara D'Urso nella puntata di Domenica Live in onda su Canale 5, ieri 18 aprile 2021. Sul suo account ufficiale Instagram, la madre del bambino ha lasciato ...Pierpaolo Pretelli porta il figlio Leo in tv a “Domenica Live”: le critiche e la replica dell’ex Ariadna Romero.L'ex gieffino ha portato in studio da Barbara D'Urso il figlio Leonardo: ecco come ha reagito il piccolo e le parole di Ariadna Romero.