Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2021 ore 18 | 30

(Di domenica 18 aprile 2021)DEL 18 APRILEORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULLA NOMENTANA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE E’ STATO CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA IL RACCORDO ANULARE E COLLEVERDE NEI DUE SENSI DI MARCIA; RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO, CON INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI SANT’ALESSANDRO NELLE DUE DIREZIONI; INCIDENTE ANCHE SULLA A1-NAPOLI TRA COLLEFERRO E ANAGNI IN DIREZIONE SUD, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE; SI INVITA COMUNQUE ALLA DOVUTA ATTENZIONE PER CHI TRANSITA SUL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, DOVE IL TRAFFICO E’ RALLENTATO A PARTIRE DA CASTELNO FINO A SPINACETO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: ...