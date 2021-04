Serie A1 basket, Venezia batte la Fortitudo Bologna e consolida il quarto posto (Di domenica 18 aprile 2021) La Reyer Venezia è un rullo compressore in casa e centra l’ottava vittoria consecutiva al Taliercio nella Serie A1 di basket 2020-2021. A farne le spese una Fortitudo Bologna che ha provato a combattere per tre quarti di partita prima di arrendersi con un netto 92-76 ai padroni di casa. Per i veneti si tratta delle quinta vittoria nelle ultime sei, un successo che consente alla Reyer di consolidare il quarto posto in classifica. Aradori e compagni, invece, incassano la terza sconfitta in pochi giorni. RIVIVI IL LIVE LA GARA – Venezia comanda nel punteggio fin dal primo quarto e chiude il primo tempo in vantaggio di sei punti, trascinata da un grande Stefano Tonut. Alla fine per il giocatore della Reyer ... Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) La Reyerè un rullo compressore in casa e centra l’ottava vittoria consecutiva al Taliercio nellaA1 di2020-2021. A farne le spese unache ha provato a comre per tre quarti di partita prima di arrendersi con un netto 92-76 ai padroni di casa. Per i veneti si tratta delle quinta vittoria nelle ultime sei, un successo che consente alla Reyer dire ilin classifica. Aradori e compagni, invece, incassano la terza sconfitta in pochi giorni. RIVIVI IL LIVE LA GARA –comanda nel punteggio fin dal primoe chiude il primo tempo in vantaggio di sei punti, trascinata da un grande Stefano Tonut. Alla fine per il giocatore della Reyer ...

