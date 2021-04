Serie A, l’Atalanta batte la Juve e si porta in terza posizione (Di domenica 18 aprile 2021) Grazia a una rete di Malinovsky sul finire della gara l’Atalanta batte la Juve e porta a casa tre punti preziosi per portarsi al terzo posto alle spalle di Inter e Milan. Vince, anche se con difficoltà, per 4-3 la Lazio che si è lasciata rimontare 3 gol dal Benevento nel corso della ripresa. La formazione laziale si porta così a 58 punti incalzando il Napoli che questa sera sarà impegnato contro l’Inter capolista. Tre punti anche per il Bologna che batte in scioltezza lo Spezia per 4-1 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 aprile 2021) Grazia a una rete di Malinovsky sul finire della garalaa casa tre punti preziosi perrsi al terzo posto alle spalle di Inter e Milan. Vince, anche se con difficoltà, per 4-3 la Lazio che si è lasciata rimontare 3 gol dal Benevento nel corso della ripresa. La formazione laziale sicosì a 58 punti incalzando il Napoli che questa sera sarà impegnato contro l’Inter capolista. Tre punti anche per il Bologna chein scioltezza lo Spezia per 4-1 L'articolo ilNapolista.

Advertising

OptaPaolo : 10 - Era da febbraio 2015 che la Juventus non riusciva ad effettuare almeno 10 tiri (come oggi) contro l'Atalanta i… - OptaPaolo : 2001 - Era da febbraio 2001 che l’Atalanta non batteva la Juventus in Serie A (2-1 in quel caso grazie ai gol di Lo… - Batshubatshuayi : RT @OptaPaolo: 2001 - Era da febbraio 2001 che l’Atalanta non batteva la Juventus in Serie A (2-1 in quel caso grazie ai gol di Lorenzi e V… - giovafilareti : RT @_Bitw_n_10: l'atalanta non batteva la juventus in serie a da 20 anni, grazie maestro @Pirlo_official - albertomarti : RT @OptaPaolo: 10 - Era da febbraio 2015 che la Juventus non riusciva ad effettuare almeno 10 tiri (come oggi) contro l'Atalanta in un prim… -