Russia, Navalny, i sostenitori: "Tutti in piazza il 21 aprile" (Di domenica 18 aprile 2021) "Non c'è tempo, è tempo di agire. Non parliamo più della libertà di Navalny, ma della sua vita. L'appuntamento è in piazza, mercoledì 21 aprile alle 19.00 ora locale". I sostenitori di Alexei Navalny, ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 18 aprile 2021) "Non c'è tempo, è tempo di agire. Non parliamo più della libertà di, ma della sua vita. L'appuntamento è in, mercoledì 21alle 19.00 ora locale". Idi Alexei, ...

Advertising

DavidSassoli : Aleksey #Navalny, detenuto in #Russia per ragioni politiche e in sciopero della fame, sarebbe gravissimo. Rischia l… - NicolaMorra63 : Sui #DirittiUmani non si transige. Potrà piacere la #Russia di #Putin oppure no, quanto sta avvenendo a #Navalny è… - marcodimaio : Le condizioni di #Navalny sono drammatiche. È imprigionato in #Russia per motivi politici e ora in sciopero della f… - homoeopathicus : RT @SkyTG24: Russia, l'appello della figlia di Navalny: 'Fatelo visitare da un medico' - 2014Monaco : RT @GeopoliticalCen: La Casa Bianca afferma che se A. Navalny dovesse morire in carcere ci saranno “conseguenze” per la Russia. -