Roma, maxi assembramento a Piazza Fiume tra alcool e musica: «Così le riaperture sono a rischio» (Di domenica 18 aprile 2021) riaperture: al Governo ormai non si parla d'altro. Gli italiani si stanno preparando per tornare ad una vita meno rigida, in vista del mese di maggio. La data attesa è il 26 aprile, giorno in cui si scopriranno gli effettivi esiti in cui il Paese verterà. Tuttavia Roma è piena di contraddizioni e a mostrarle sono quasi sempre, purtroppo, i più giovani. Impazza sui social un video reso pubblico da Welcome to Favelas: un branco di giovani tutti ammassati in una Piazza Romana a ballare e bere, come se pandemia non esistesse. Leggi anche: 17enne finisce in codice rosso per un'aggressione in pieno centro: arrestati 2 giovanissimi Roma: a Piazza Fiume "non c'è il Covid" Il video è stato girato a Piazza Fiume ed è difficile ...

