Pure la Eca dice no alla Superlega: 'Ci opponiamo fermamente' (Di domenica 18 aprile 2021) Superlega? No, grazie! Dopo le minacce di escludere i club coinvolti nel progetto di una Superlega da parte delle principali leghe europee, anche l'Eca (l'associazione dei principali club calcistici ... Leggi su gazzetta (Di domenica 18 aprile 2021)? No, grazie! Dopo le minacce di escludere i club coinvolti nel progetto di unada parte delle principali leghe europee, anche l'Eca (l'associazione dei principali club calcistici ...

Advertising

Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: Pure la #Eca dice no alla #Superlega: 'Ci opponiamo fermamente' - ETGazzetta : Pure la #Eca dice no alla #Superlega: 'Ci opponiamo fermamente' - imdanie91228102 : @BADV4SS Che poi agnelli è pure presidente dell eca - RiccardoBian : @FrankErMerda @EdoardoMecca1 Da annuncio ECA questo è solo per mettere pressione su UEFA. Tu pensi veramente che 12… - dreaminhogvarts : Non ci ho capito niente, Agnelli è il presidente dell'ECA quindi che si fa? Ha disertato pure lui? È un colpo di st… -

Ultime Notizie dalla rete : Pure Eca Pure la Eca dice no alla Superlega: 'Ci opponiamo fermamente' IL COMUNICATO ? "In merito alle notizie odierne, l'Eca, che rappresenta 246 club di tutta Europa, ribadisce la volontà di lavorare allo sviluppo del modello delle competizioni europee con la Uefa per ...

Blitz di Dazn: Superlega anti - Champions Domani Ceferin presenterà la nuova Champions , quella dal 2024 , frutto dell'accordo con l'Eca sui ...di tre dei cinque principali campionati del Vecchio Continente (oltre all'Italia possiede pure ...

Pure la Eca dice no alla Superlega: "Ci opponiamo fermamente" La Gazzetta dello Sport Mantovani a TMW Radio: "L'ECA si dice entusiasta della prospettiva di una Coppa del Mondo per club femminili. C'è voglia di calcio femminile" "L'ECA si dice entusiasta della prospettiva di una Coppa del Mondo per club femminili, e ora si parla pure di una Coppa Europea. C'è voglia di calcio femminile: le partite importanti stanno avendo ...

IL COMUNICATO ? "In merito alle notizie odierne, l', che rappresenta 246 club di tutta Europa, ribadisce la volontà di lavorare allo sviluppo del modello delle competizioni europee con la Uefa per ...Domani Ceferin presenterà la nuova Champions , quella dal 2024 , frutto dell'accordo con l'sui ...di tre dei cinque principali campionati del Vecchio Continente (oltre all'Italia possiede..."L'ECA si dice entusiasta della prospettiva di una Coppa del Mondo per club femminili, e ora si parla pure di una Coppa Europea. C'è voglia di calcio femminile: le partite importanti stanno avendo ...