Pagelle Torino-Roma 3-1 | voti e tabellino Serie A 2020 2021

(Di domenica 18 aprile 2021) Le, ie ildi3-1, match della trentunesima giornata di. La squadra giallorossa sblocca il risultato dopo 3?: Pedro libera col tacco Borja Mayoral che a tu per tu con Milinkovic-Savic non sbaglia. Da questo momento, è ila controllare il possesso palla e affacciandosi diverse volte dalle parti di Mirante. Lacerca la ripartenza e sfiora il colpo del 2-0 in occasione di due contropiedi. Al 57? iltrova il pari: Ansaldi crossa dalla sinistra, Sanabria di testa va in gol. E la rimonta è completata al 71?: Belotti calcia, Mirante devia sui piedi di Zaza che appena entrato fa 2-1 prima del tris definitivo di Rincon su errore di ...

