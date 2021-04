MotoGP, Alex Rins: “Peccato per la caduta, non so cosa sia successo! Non mi contano per il titolo? Mi snobbano sempre…” (Di domenica 18 aprile 2021) Alex Rins chiude scuro in volto il Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021. Lo spagnolo ha gettato alle ortiche una occasione davvero notevole. Proprio sul più bello, quando provava da insidiare il leader della corsa, Fabio Quartararo, il portacolori della Suzuki ha commesso un grave errore, finendo al tappeto in curva 5. Morale della favola? Ritiro improvvido, compagno di scuderia, Joan Mir, a podio e tanti punti lasciati per strada a livello di classifica generale. Lo spagnolo, ad ogni modo, guarda il bicchiere mezzo pieno dopo la gara dell’Algarve: “Abbiamo fatto un buon weekend a Portimão perché venerdì abbiamo lavorato molto bene. Abbiamo raggiunto subito la Q2 e ci siamo qualificati per la prima fila e sono stato impressionato dalla gara – spiega a Speedweek – Sono migliorato molto rispetto allo ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021)chiude scuro in volto il Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento del Mondiale2021. Lo spagnolo ha gettato alle ortiche una occasione davvero notevole. Proprio sul più bello, quando provava da insidiare il leader della corsa, Fabio Quartararo, il portacolori della Suzuki ha commesso un grave errore, finendo al tappeto in curva 5. Morale della favola? Ritiro improvvido, compagno di scuderia, Joan Mir, a podio e tanti punti lasciati per strada a livello di classifica generale. Lo spagnolo, ad ogni modo, guarda il bicchiere mezzo pieno dopo la gara dell’Algarve: “Abbiamo fatto un buon weekend a Portimão perché venerdì abbiamo lavorato molto bene. Abbiamo raggiunto subito la Q2 e ci siamo qualificati per la prima fila e sono stato impressionato dalla gara – spiega a Speedweek – Sono migliorato molto rispetto allo ...

Advertising

OA_Sport : #MotoGP, Alex #Rins: “Peccato per la caduta, non so cosa sia successo! Non mi contano per il titolo? Mi snobbano se… - Delio92 : Per #marquez quindi sono i primi punti da valencia 2019. Primi punti stagionali anche per suo fratello Alex 8° come… - MasterblogBo : PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) - Fabio Quartararo si aggiudica il Gran Premio del Portogallo. Sul circuito di Po… - casarotti68 : @suzukimotogp @MotoGP @Rins42 @JoanMirOfficial Non perdere la fiducia Alex, questa volta ti è andata male ma pensa… - tw_fyvry : Il fatto che le grafiche della #MotoGP prevedano quattro lettere (una per il nome e tre per il cognome) fa sì che n… -