MotoGP | a Portimao trionfa Quartararo Bagnaia | secondo | sfiora la grande impresa

Advertising

SkySportMotoGP : ?? ARRIVA ARRIVA EL DIAAAABLO? ?? Super PECCO BAGNAIA in rimonta sul podio I risultati ? - SkySportMotoGP : ?? PEDRO ACOSTA VINCE A PORTIMAO ???? ?? Che volata con Foggia? Due italiani sul podio I risultati ?… - SkySportF1 : ?? @MotoGP e @F1 unite nel ricordo di Gresini: a Portimao e Imola un minuto di silenzio @SkySportMotoGP #ImolaGP ????… - Motorsport_IT : #MotoGP | Mondiale #MotoGP2021: Quartararo prende la vetta #Portimao | #PortimaoGP | #PortugueseGP - suuzzyyyy : RT @gponedotcom: Eroico Marquez a Portimao: finisce 7° e si commuove nel box Honda: VIDEO - Il campione spagnolo finisce la gara al rientro… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Portimao

Il francese della Monster Energy Yamahatrionfa sulla pista didavanti all'italiano Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo Team, e al campione del mondo, lo spagnolo Joan Mir, Team Suzuki ...Questa potrebbe essere la volta buona. Fabio Quartararo vince a, conquista il secondo GP di fila e si porta in testa al mondiale. Anche l'anno scorso il francese della Yamaha aveva iniziato alla grande la stagione - due successi nelle prime due gare - , ...Il pilota francese ha vinto con grande distacco sugli avversari ma dietro di lui la bagarre è stata impressionante con Bagnaia che ha fatto una gran rimonta fino alla seconda posizione ...Seconda vittoria in tre gare per il pilota francese, Bagnaia secondo dopo una grande rimonta. Settimo Marquez al rientro in pista, cadono Zarco e Rins. Morbidelli chiude quarto ...