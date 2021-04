Milan-Genoa 2-1, decisivo l’autogol di Scamacca: Tabellino e Highlights (Di domenica 18 aprile 2021) L’attaccante rossoblù decide per sua sfortuna una vittoria molto sofferta dei rossoneri Milan-Genoa: Tabellino e Highlights Milan-Genoa 2-1, Cronaca, Tabellino ed Highlights Milan-Genoa: Tabellino e Highlights – Il Milan di Stefano Pioli riceve il Genoa di Davide Ballardini a San Siro, con i rossoneri che non vincono in casa da quattro partite consecutive. Gli obiettivi delle due squadre sono diversi, ma entrambe hanno bisogno dei tre punti. Il Grifone è a soli sette punti dalla zona retrocessione, dopo la rimonta nell’anticipo del Cagliari sul Parma. Il Diavolo deve assicurarsi il secondo posto nella giornata che vede la Juventus fronteggiare nello ... Leggi su ck12 (Di domenica 18 aprile 2021) L’attaccante rossoblù decide per sua sfortuna una vittoria molto sofferta dei rossoneri2-1, Cronaca,ed– Ildi Stefano Pioli riceve ildi Davide Ballardini a San Siro, con i rossoneri che non vincono in casa da quattro partite consecutive. Gli obiettivi delle due squadre sono diversi, ma entrambe hanno bisogno dei tre punti. Il Grifone è a soli sette punti dalla zona retrocessione, dopo la rimonta nell’anticipo del Cagliari sul Parma. Il Diavolo deve assicurarsi il secondo posto nella giornata che vede la Juventus fronteggiare nello ...

