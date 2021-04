Meité: «Non vinciamo da tanto tempo in casa e vogliamo rimediare» (Di domenica 18 aprile 2021) Soualiho Meité, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Genoa: le parole del rossonero Soualiho Meité, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Genoa. Le parole del rossonero. «Nel calcio non si può mai sapere, non vinciamo da tanto tempo a San Siro e vogliamo rimediare. Abbiamo lavorato bene in allenamento e siamo pronti a fare risultato». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 aprile 2021) Soualiho, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Genoa: le parole del rossonero Soualiho, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Genoa. Le parole del rossonero. «Nel calcio non si può mai sapere, nondaa San Siro e. Abbiamo lavorato bene in allenamento e siamo pronti a fare risultato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportli26181512 : Meite a DAZN: 'Ci siamo allenati bene, oggi vogliamo fare risultato': Soualiho Meite è stato intervistato da DAZN n… - sportli26181512 : Meite a MilanTv: 'Oggi è importante vincere, dobbiamo dare tutto': Intervenuto ai microfoni di MiilanTv, Soualiho M… - PianetaMilan : #MilanGenoa, @soualihomeite a @MilanTV: 'Vogliamo fare bene: tanto che non vinciamo in casa' - #Calcio @SerieA… - BensonGuitar : @DavidBasco86 Io ti rispondo così: Portiere - Kalulu (Gabbia), Kjaer (Caldara), Tomori (Romagnoli) - Calabria (Sale… - 4A3Aseq : @pauldeb891 Krunic per me non è in rosa sorry lmao ?? Meite non ho idea. -

Ultime Notizie dalla rete : Meité Non Meité: "Non vinciamo da tanto tempo in casa e vogliamo rimediare" ... le parole del rossonero Soualiho Meité, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Genoa. Le parole del rossonero. "Nel calcio non si può mai sapere, non ...

LIVE Milan - Genoa 0 - 0, diretta risultato tempo reale: match iniziato! La presentazione della partita Dopo la sofferta vittoria a Parma, il Milan riceve il Genoa a San Siro e non può sbagliare. I 3 punti sono nuovamente fondamentali per mantenere il secondo posto in ...

Spezia-Milan 2-0: Pioli bocciato all'esame di Italiano Corriere dello Sport ... le parole del rossonero Soualiho, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Genoa. Le parole del rossonero. "Nel calciosi può mai sapere,...La presentazione della partita Dopo la sofferta vittoria a Parma, il Milan riceve il Genoa a San Siro epuò sbagliare. I 3 punti sono nuovamente fondamentali per mantenere il secondo posto in ...