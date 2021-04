LIVE Judo, Europei 2021 in DIRETTA: Giorgia Stangherlin fuori agli ottavi. Nicholas Mungai: caccia ai quarti! (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.56: L’ultimo qualificato agli ottavi della categoria -90 kg è il rumeno Cret che batte il lettone Zarudnevs 12.55: L’ungherese Veg è l’ultimo a qualificarsi per gli ottavi nella categoria -100 kg. Battuto il tedesco Kurbjeweit Garcia. La tedesca Lucht si qualifica per gli ottavi della categoria +78 kg femminile. Il georgiano Liparteliani è il primo qualificato ai quarti della categoria -100 kg, battuto il polacco Szczurowski 12.54: E arriva inevitabile il terzo shido per Stangherlin che lascia via libera alla 35enne Verkerk che si qualifcia per i quarti di finale. L’Italia perde una delle due frecce al proprio arco della giornata 12.52: Secondo shido anche per Stangherlin che sembra in debito di ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.56: L’ultimo qualificatodella categoria -90 kg è il rumeno Cret che batte il lettone Zarudnevs 12.55: L’ungherese Veg è l’ultimo a qualificarsi per glinella categoria -100 kg. Battuto il tedesco Kurbjeweit Garcia. La tedesca Lucht si qualifica per glidella categoria +78 kg femminile. Il georgiano Liparteliani è il primo qualificato ai quarti della categoria -100 kg, battuto il polacco Szczurowski 12.54: E arriva inevitabile il terzo shido perche lascia via libera alla 35enne Verkerk che si qualifcia per i quarti di finale. L’Italia perde una delle due frecce al proprio arco della giornata 12.52: Secondo shido anche perche sembra in debito di ...

