LE PAGELLE DI BARI-PALERMO 2-2 Rosa vicini al colpaccio ma che errore Filippi

(Di domenica 18 aprile 2021) Di Fabrizio AnselmoIlpareggia 2-2 al San Nicola dopo essere andato sul 2-0 grazie alle reti di Floriano su rigore e Santana su una conclusione improvvisa da fuori area che sorprende Frattali. Peggiore in campoper la scelta di non riservare un cambio per un possibile infortunio, migliore Kanoute per quantità e qualità. Domenica (17:30) iaffronteranno il fanalino di coda Cavese in trasferta in una sfida che non si deve dare affatto per scontata.PELAGOTTI 6 Non può nulla sul primo gol per una deviazione galeotta che fa cambiare traiettoria al tiro, così come sul secondo potente e angolato da posizione ravvicinata. Nel resto della gara è sicuro negli episodi chiave che avrebbero potuto cambiare l'inerzia della gara ben prima del 90'.ACCARDI 6,5Ci mette grinta e corsa risultando uno dei migliori ma sul primo gol ha ...