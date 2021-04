La UEFA e le federazioni contro la Superlega. Il comunicato congiunto (Di domenica 18 aprile 2021) Dopo che negli ultimi tempi si sta paventando sempre più la possibilità della creazione della Superlega, è arrivato un comunicato ufficiale della UEFA e delle federazioni calcistiche inglese, italiana e spagnola, per chiarire la situazione al quale andranno incontro le squadre che prenderanno parte alla nuova competizione, dopo che si vociferava alcuni club avessero già dato invece il loro benestare. Questa la nota uffciale: “La UEFA, la Federcalcio inglese e la Premier League, la Federcalcio spagnola e la Liga, la Federcalcio italiana e la Lega Serie A, hanno appreso che alcuni club inglesi, spagnoli e italiani potrebbero aver pianificato di annunciare la loro creazione di una cosiddetta Superlega “chiusa”. Se ciò dovesse accadere, ci teniamo a ribadire che noi ma ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 aprile 2021) Dopo che negli ultimi tempi si sta paventando sempre più la possibilità della creazione della, è arrivato unufficiale dellae dellecalcistiche inglese, italiana e spagnola, per chiarire la situazione al quale andranno inle squadre che prenderanno parte alla nuova competizione, dopo che si vociferava alcuni club avessero già dato invece il loro benestare. Questa la nota uffciale: “La, la Federcalcio inglese e la Premier League, la Federcalcio spagnola e la Liga, la Federcalcio italiana e la Lega Serie A, hanno appreso che alcuni club inglesi, spagnoli e italiani potrebbero aver pianificato di annunciare la loro creazione di una cosiddetta“chiusa”. Se ciò dovesse accadere, ci teniamo a ribadire che noi ma ...

Advertising

FBiasin : L'#Uefa, in accordo con le federazioni nazionali, comunica che le 12 squadre coinvolte nella nuova #SuperLega (… - LucaMarelli72 : @Marcolpgc Se Federazioni, UEFA e FIFA escono con un comunicato congiunto (peraltro durissimo), proprio nulla non direi... - ZioSlash : RT @SantucciFulvio: La cosa ironica è che è stata proprio la Uefa a seminare per l'élite: assegnazione torbida del mondiale 2022 con regia… - Liguglia : RT @SantucciFulvio: La cosa ironica è che è stata proprio la Uefa a seminare per l'élite: assegnazione torbida del mondiale 2022 con regia… - Vivo_e_vegeto : @EnricoTurcato Questa comunicato duro dell'Uefa e di altre federazioni europee fa capire che questo della Superlega… -