La Serie B si ferma | le nuove date di campionato e playoff

(Di domenica 18 aprile 2021) E’ arrivata la decisione per quanto riguarda ildiB, il torneo sidopo il focolaio scoppiato in casa Pescara ed il rinvio di alcune partite. L’Assemblea di LegaB riunita in via d’urgenza oggi in videoconferenza, presenti tutte le società, ha deliberato ledella 16ª, 17ª, 18ª e 19ª giornata di ritorno delBKT 2020/2021, nonché delle eventuali gare die playout. Ledelle ultime quattro giornate: 16ª giornata di ritorno sabato 01.05.2021 anziché martedì 20.04.2021 17ª giornata di ritorno martedì 04.05.2021 anziché sabato 24.04.2021 18ª giornata di ritorno venerdì 07.05.2021 anziché sabato 01.05.2021 19ª giornata di ritorno lunedì 10.05.2021 anziché ...