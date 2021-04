Juventus, Ronaldo criticato: «Non ci prova e non segue la squadra» (Di domenica 18 aprile 2021) Cristiano Ronaldo non ci sarà a Bergamo: piovono le critiche sul portoghese per il suo atteggiamento verso la squadra La Stampa questa mattina ricostruisce così la vicenda del forfait di Cristiano Ronaldo con l’Atalanta per un problema al flessore. «Le 9 gare da titolare in 33 giorni tra club e nazionale hanno evidentemente lasciato il segno sui muscoli del 36enne fuoriclasse portoghese, ma la fermata è a sorpresa. Perché in settimana nessun allarme era scattato alla Continassa per le condizioni fisiche di CR7, mercoledì ha fatto un lavoro di scarico e giovedì si è allenato regolarmente con la squadra, mentre lo stesso giocatore ha dato la sensazione di volersi tirare indietro. Ieri non ha provato nella rifinitura e oggi non sarà neanche in panchina, quando altri compagni infortunati sono comunque ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 aprile 2021) Cristianonon ci sarà a Bergamo: piovono le critiche sul portoghese per il suo atteggiamento verso laLa Stampa questa mattina ricostruisce così la vicenda del forfait di Cristianocon l’Atalanta per un problema al flessore. «Le 9 gare da titolare in 33 giorni tra club e nazionale hanno evidentemente lasciato il segno sui muscoli del 36enne fuoriclasse portoghese, ma la fermata è a sorpresa. Perché in settimana nessun allarme era scattato alla Continassa per le condizioni fisiche di CR7, mercoledì ha fatto un lavoro di scarico e giovedì si è allenato regolarmente con la, mentre lo stesso giocatore ha dato la sensazione di volersi tirare indietro. Ieri non hato nella rifinitura e oggi non sarà neanche in panchina, quando altri compagni infortunati sono comunque ...

