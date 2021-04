Judo, Europei 2021 oggi: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara 18 aprile (Di domenica 18 aprile 2021) I Campionati Europei Senior 2021 di Judo si apprestano a vivere quest’oggi la terza e ultima giornata di gara sui tatami dell’Altice Arena di Lisbona, in Portogallo. Come di consueto si chiude con le categorie pesanti: -90, -100, +100 kg maschili e -78, +78 kg femminili. L’Italia, dopo due giornate estremamente intense, schiera solamente due atleti che hanno però ambizioni importanti anche in ottica podio. Nicholas Mungai è chiamato ad una grande impresa contro l’ungherese Krisztian Toth in un eventuale ottavo da brividi per provare ad entrare nella lotta per le medaglie, anche se prima dovrà superare al primo turno il serbo Bosko Borenovic. Il toscano è attualmente in corsa per il pass olimpico nei 90 kg, ma ha bisogno di un risultato importante da qui al Mondiale di Budapest per volare in Giappone. ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) I CampionatiSeniordisi apprestano a vivere quest’la terza e ultima giornata disui tatami dell’Altice Arena di Lisbona, in Portogallo. Come di consueto si chiude con le categorie pesanti: -90, -100, +100 kg maschili e -78, +78 kg femminili. L’Italia, dopo due giornate estremamente intense, schiera solamente due atleti che hanno però ambizioni importanti anche in ottica podio. Nicholas Mungai è chiamato ad una grande impresa contro l’ungherese Krisztian Toth in un eventuale ottavo da brividi per provare ad entrare nella lotta per le medaglie, anche se prima dovrà superare al primo turno il serbo Bosko Borenovic. Il toscano è attualmente in corsa per il pass olimpico nei 90 kg, ma ha bisogno di un risultato importante da qui al Mondiale di Budapest per volare in Giappone. ...

Esercito : Strepitosi i nostri atleti 1°C.le Magg. Manuel #Lombardo e 1°C.le Magg. Odette #Giuffrida che sul tatami di… - MinisteroDifesa : #17aprile Congratulazioni agli atleti dell'@Esercito 1°C.le Magg. Manuel #Lombardo e 1°C.le Magg. Odette… - SM_Difesa : #17aprile #Lisbona campionati europei di #judo Complimenti al 1°C.le Magg. Manuel #Lombardo e al 1°C.le Magg. Odet… - zazoomblog : LIVE Judo Europei 2021 in DIRETTA: Nicholas Mungai a caccia di punti pesanti per le Olimpiadi - #Europei #DIRETTA:… - judo_online : RT @FijlkamOfficial: La terza medaglia per gli azzurri agli Europei a Lisbona è il bronzo di Parlati! -