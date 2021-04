Jaeger-LeCoultre svela l’installazione commissionata da Michael Murphy (Di domenica 18 aprile 2021) Per rafforzare il rapporto tra arte e orologeria, Jaeger-LeCoultre ha commissionato una nuova opera al celebre artista americano Michael Murphy. Il creativo è conosciuto soprattutto per il suo stile unico, definito da lui stesso “Perceptual Art”. l’installazione, intitolata Spacetime, amplia ulteriormente l’universo culturale e creativo della Manifattura esplorando la relazione tra lo spazio e la quarta dimensione, il tempo. Dopo essere stata svelata al salone Watches & Wonders tenutosi a Shangai, Spacetime sarà esposta nel corso dell’anno nelle più importanti città di tutto il mondo. Jaeger-LeCoultre e Michael Murphy: un binomio di grande successo La maggior parte delle opere di Michael ... Leggi su velvetmag (Di domenica 18 aprile 2021) Per rafforzare il rapporto tra arte e orologeria,ha commissionato una nuova opera al celebre artista americano. Il creativo è conosciuto soprattutto per il suo stile unico, definito da lui stesso “Perceptual Art”., intitolata Spacetime, amplia ulteriormente l’universo culturale e creativo della Manifattura esplorando la relazione tra lo spazio e la quarta dimensione, il tempo. Dopo essere statata al salone Watches & Wonders tenutosi a Shangai, Spacetime sarà esposta nel corso dell’anno nelle più importanti città di tutto il mondo.: un binomio di grande successo La maggior parte delle opere di...

