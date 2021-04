Formazioni ufficiali Leicester-Southampton | FA Cup 2020 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 18 aprile 2021) Ledi, match valido per la semifinale di FA Cup. Destano qualche preoccupazione le recenti prestazioni di campionato, in cui ilè stato battuto due volte di fila, prima dal Manchester City capolista e successivamente dal West Ham: il terzo posto ora è seriamente minacciato. Per il, invece, questa semifinale altro non è che una sorta di consolazione per una stagione che da gennaio in poi ha preso una brutta piega, facendo scivolare i Saints ai margini della zona retrocessione. Chi vince sfiderà in finale il Chelsea. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 19:30 di domenica 18 aprile. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli approfondimenti. Ecco le...