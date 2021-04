Flash News di Domenica 18 Aprile 2021

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 18 aprile 2021) L’Italia si avvia verso le riaperture. Domani saranno sole 3 le regioni a restare in zona rossa: Valle D’Aosta, Puglia e Sardegna, mentre la Campania passerà in fascia arancione; Domani torneranno a scuola quasi 7 milioni di studenti, in didattica a distanza resteranno poco più di 1 milione e mezzo. Riguardo alle scuole, resta il nodo dei trasporti e tamponi veloci, temi sui quali il Governo sta lavorando; Dal 26ci saranno le zona “gialle rafforzate” per tutte le regioni che presenteranno un basso indice di contagio, dove potranno gradualmente ripartire le attività legate ai settori della ristorazione, dello sport e dello spettacolo ma soltanto all’aperto. Per musei e cinema, prenotazione obbligatoria; Resta il coprifuoco alle 22 in vigore fino a giugno, decisione che alimenta scontri: la Lega vorrebbe abrogarlo o almeno posticiparlo ma gli esperti ...