F1, Toto Wolff: “James Allison ha rifiutato di essere Team Principal della Mercedes al mio posto” (Di domenica 18 aprile 2021) Rivelazioni e prospettive. Qualcosa di importante è accaduto in Mercedes nelle ultime settimane: il cambio del ruolo di direttore tecnico, con l’avvento di Mike Elliot al posto di James Allison, ha dei risvolti inattesi. A svelare l’arcano è stato il Team Principal delle Frecce Nere Toto Wolff: “Avevo pensato a James come mio sostituto per il futuro. Noi siamo in sintonia su tutto. Possiede le qualità per stare a capo di un Team. Ne abbiamo anche parlato durante un lungo anno di ragionamenti, prima di questa transizione. Ma James mi ha semplicemente detto: non voglio quel ruolo. Significa che dovrò ancora cercare il mio erede“, le parole del manager austriaco, riportate da gazzetta.it. Un ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) Rivelazioni e prospettive. Qualcosa di importante è accaduto innelle ultime settimane: il cambio del ruolo di direttore tecnico, con l’avvento di Mike Elliot aldi, ha dei risvolti inattesi. A svelare l’arcano è stato ildelle Frecce Nere: “Avevo pensato acome mio sostituto per il futuro. Noi siamo in sintonia su tutto. Possiede le qualità per stare a capo di un. Ne abbiamo anche parlato durante un lungo anno di ragionamenti, prima di questa transizione. Mami ha semplicemente detto: non voglio quel ruolo. Significa che dovrò ancora cercare il mio erede“, le parole del manager austriaco, riportate da gazzetta.it. Un ...

Advertising

OA_Sport : #F1 Toto Wolff: “James Allison ha rifiutato di essere Team Principal della Mercedes al mio posto” - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | Toto #Wolff ritiene che la Mercedes non sia la vettura migliore della griglia e che senza il suo errore Max Verst… - FormulaPassion : #F1 | Toto #Wolff ritiene che la Mercedes non sia la vettura migliore della griglia e che senza il suo errore Max V… - bestemmiedigigi : 'sì ecco burn me daddy è perché ho letto una fan fiction in cui la figlia immaginaria di binotto si scopa toto wolf… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | La soddisfazione di Toto #Wolff #ImolaGP -

Ultime Notizie dalla rete : Toto Wolff Mercedes, la rivelazione di Wolff: 'Allison ha rifiutato il mio posto' Il cambio al vertice della Mercedes, con James Allison sostituito da Mike Elliot nel ruolo di direttore tecnico , si porta dietro un retroscena. Lo ha svelato Toto Wolff, il team principal della squadra, nei giorni del GP di Imola. 'Avevo pensato a James come mio sostituto per il futuro. Noi siamo in sintonia su tutto. Possiede le qualità per stare a capo ...

Hamilton ad un passo dalla leggenda conquista ad Imola la pole numero 99. Grande Leclerc 4° La Red Bull è la macchina più rapida in questo inizio del 2021, ma probabilmente non basta per piegare l'artista inglese e la sua equipe guidata da Toto Wolff. Il velocissimo Max e la sue monoposto ...

F1, Mercedes, la rivelazione di Toto Wolff: “Allison ha rifiutato il mio posto” La Gazzetta dello Sport F1, Mercedes, la rivelazione di Toto Wolff: “Allison ha rifiutato il mio posto” Toto Wolff, team principal Mercedes F1, ha offerto il suo posto a James Allison, ex d.t.: “Ma ha rifiutato la mia proposta”. Wolff punta al ruolo di a.d. del team, mentre Allison “sarà una sorta di di ...

Hamilton ad un passo dalla leggenda conquista ad Imola la pole numero 99. Grande Leclerc 4° Novantanove. Ancora una e, per la prima volta, verrà scritta una favola travolgente negli oltre 70 anni di storia del Campionato del mondo di Formula 1. Un solo pilota raggiungerà ...

Il cambio al vertice della Mercedes, con James Allison sostituito da Mike Elliot nel ruolo di direttore tecnico , si porta dietro un retroscena. Lo ha svelato, il team principal della squadra, nei giorni del GP di Imola. 'Avevo pensato a James come mio sostituto per il futuro. Noi siamo in sintonia su tutto. Possiede le qualità per stare a capo ...La Red Bull è la macchina più rapida in questo inizio del 2021, ma probabilmente non basta per piegare l'artista inglese e la sua equipe guidata da. Il velocissimo Max e la sue monoposto ...Toto Wolff, team principal Mercedes F1, ha offerto il suo posto a James Allison, ex d.t.: “Ma ha rifiutato la mia proposta”. Wolff punta al ruolo di a.d. del team, mentre Allison “sarà una sorta di di ...Novantanove. Ancora una e, per la prima volta, verrà scritta una favola travolgente negli oltre 70 anni di storia del Campionato del mondo di Formula 1. Un solo pilota raggiungerà ...