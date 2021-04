F1 | Imola | Verstappen ' Stiamo calmi | la stagione è lunga'

(Di domenica 18 aprile 2021) "E' stata davvero una sfida molto impegnativa, soprattutto all'inizio. Rimanere in pista era difficile, perché dopo il via era molto scivolosa. Poi, le gomme, il graining sul bagnato, ho scelto bene ...

La gara divedi anche F1, Gp Bahrein, vince Hamilton davanti a. Leclerc sesto Sul circuito dell'autodromo Enzo e Dino Ferrari di, gara con pioggia e pista bagnata. Le emozioni ...Gp2021, rivivi la diretta F1, le classifiche diOrdine d'arrivo 1. Maxin 2h02'34"598 2. Lewis Hamilton a 00'22"000 3. Lando Norris a 00'23"702 4. Charles Leclerc a 00'25"579 ..."E' stata davvero una sfida molto impegnativa, soprattutto all'inizio. Rimanere in pista era difficile, perché dopo il via era molto scivolosa. Poi, le gomme, il graining sul bagnato, ho scelto bene q ...DALL’INVIATO A IMOLA. La sfida a due continua: a Imola vince Verstappen davanti a Hamilton, posizioni rovesciate rispetto al debutto in Bahrein. Per il pilota olandese si tratta del decimo successo in ...