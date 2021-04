È ora che al Quirinale ci vada uno di centrodestra (Di domenica 18 aprile 2021) C’è un tabù nella politica italiana: l’elezione di una personalità di centrodestra al Quirinale. Non è mai avvenuta, e per alcuni non dovrà mai avvenire. E’un riflesso condizionato proveniente da quella che veniva chiamata la ‘sinistra costituzionale’: un circolo di ottimati formato da giuristi cattolici e comunisti, idealmente guidato dal più carismatico di loro, l’indimenticabile Leopoldo Elia (uno che il Quirinale lo avrebbe meritato e forse anche ottenuto, se fosse vissuto più a lungo). Elia spiegava che la Costituzione è un sistema di garanzie blindate da preservare anche attraverso una forma di intransigenza verso ipotesi di riforma apparentemente ragionevoli, ma inesorabilmente destinate a sovvertire l’impianto forgiato dai Costituenti. Da ragazzo ho molto discusso con Elia, contestandogli questa sorta di ‘bigottismo ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 18 aprile 2021) C’è un tabù nella politica italiana: l’elezione di una personalità dial. Non è mai avvenuta, e per alcuni non dovrà mai avvenire. E’un riflesso condizionato proveniente da quella che veniva chiamata la ‘sinistra costituzionale’: un circolo di ottimati formato da giuristi cattolici e comunisti, idealmente guidato dal più carismatico di loro, l’indimenticabile Leopoldo Elia (uno che illo avrebbe meritato e forse anche ottenuto, se fosse vissuto più a lungo). Elia spiegava che la Costituzione è un sistema di garanzie blindate da preservare anche attraverso una forma di intransigenza verso ipotesi di riforma apparentemente ragionevoli, ma inesorabilmente destinate a sovvertire l’impianto forgiato dai Costituenti. Da ragazzo ho molto discusso con Elia, contestandogli questa sorta di ‘bigottismo ...

